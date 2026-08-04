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    Пять лесных пожаров ликвидировали в Казахстане

    4 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрирован пять лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    Пожары на площади 230 гектаров ликвидировали в Акмолинской области
    Фото: департамент чрезвычайных ситуаций Акмолинской области

    По регионам:

    • Акмолинская область – два пожара;
    • Западно-Казахстанская область – два пожара;
    • Карагандинская область – один пожар.

    Очаги возгорания были выявлены в ходе наземного патрулирования государственной лесной охраны, после чего к местам пожаров были незамедлительно направлены необходимые силы и средства.

    Благодаря оперативно принятым мерам пожары были в короткие сроки локализованы, а в ряде регионов полностью ликвидированы.

    В тушении пожаров были задействованы сотрудники РГКП «Казавиалесоохрана», а также силы, средства и техника лесохозяйственных учреждений.

    В связи с сохранением жаркой погоды и прохождением грозовых фронтов спасатели призывают граждан, отдыхающих на природе, строго соблюдать требования пожарной безопасности.

    Ранее 3 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрировано 13 лесных пожаров.

    Пожар Экология Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор