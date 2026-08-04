Пять лесных пожаров ликвидировали в Казахстане

4 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрирован пять лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

По регионам:

Акмолинская область – два пожара;

Западно-Казахстанская область – два пожара;

Карагандинская область – один пожар.

Очаги возгорания были выявлены в ходе наземного патрулирования государственной лесной охраны, после чего к местам пожаров были незамедлительно направлены необходимые силы и средства.

Благодаря оперативно принятым мерам пожары были в короткие сроки локализованы, а в ряде регионов полностью ликвидированы.

В тушении пожаров были задействованы сотрудники РГКП «Казавиалесоохрана», а также силы, средства и техника лесохозяйственных учреждений.

В связи с сохранением жаркой погоды и прохождением грозовых фронтов спасатели призывают граждан, отдыхающих на природе, строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее 3 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрировано 13 лесных пожаров.