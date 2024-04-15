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    08:40, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Свыше 28 тысяч школьников Петропавловска переведены на дистанционное обучение

    дистанционка
    Фото: Pixabay

    15 апреля 28448 учащихся школ города Петропавловска переведены на дистанционный формат обучения, передает агентство Kazinform.

    О ситуации с паводками ранее информировали в  Минводы.

    Так, в Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища, в общей сложности, полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет.

    Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное. В 2023 году по работе двух гидроузлов была выдана декларация безопасности.

    Эвакуация людей из зон подтопления в Казахстане идет в круглосуточном режиме

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Дистанционное обучение Паводки в Казахстане школа
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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