08:40, 15 Апрель 2024 | GMT +6
Свыше 28 тысяч школьников Петропавловска переведены на дистанционное обучение
15 апреля 28448 учащихся школ города Петропавловска переведены на дистанционный формат обучения, передает агентство Kazinform.
О ситуации с паводками ранее информировали в Минводы.
Так, в Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища, в общей сложности, полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет.
Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное. В 2023 году по работе двух гидроузлов была выдана декларация безопасности.
Эвакуация людей из зон подтопления в Казахстане идет в круглосуточном режиме