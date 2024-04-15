Свыше 28 тысяч школьников Петропавловска переведены на дистанционное обучение

15 апреля 28448 учащихся школ города Петропавловска переведены на дистанционный формат обучения, передает агентство Kazinform.

О ситуации с паводками ранее информировали в Минводы.

Так, в Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища, в общей сложности, полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет.

Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное. В 2023 году по работе двух гидроузлов была выдана декларация безопасности.

Эвакуация людей из зон подтопления в Казахстане идет в круглосуточном режиме