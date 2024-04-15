По поручению Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации пересматривает положения Концепции развития системы управления водными ресурсами. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В документ будут добавлены комплексные меры по предотвращению паводков и сокращению ущерба от них, — сказала Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

Что касается ситуации на водохранилищах, то она к этому часу такова:

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Из-за повышения нерегулируемого стока реки Жабай продолжаются паводки в Атбасаре.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища, в общей сложности, полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное.

В 2023 году по работе двух гидроузлов была выдана декларация безопасности.

К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск — 1243 см, за сутки он вырос на 103 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 89%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски. В целом, водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 74%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Прогнозы не изменились. Ее прибытие ожидается 16–17 апреля.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.

На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки.