Эвакуация людей в СКО и Акмолинской области идет в круглосуточном режиме

В круглосуточном режиме в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях проходит эвакуация граждан из зон подтоплений, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

Так в селе Большая малышка Кызылжарского района эвакуировали 894 местных жителей, из них 112 детей.

Эвакуированные размещены во временных эвакуационных пунктах и у родственников в п. Пеньково.

Спасатели Жамбылской области в г. Атбасар Акмолинской области в круглосуточном режиме проводят работы по откачке талой воды. В селе Самарка эвакуированы в безопасные места 45 местных жителей, из них 25 детей. А также, проведены работы по укладке свыше 1500 шт. мешкотар для защиты средней-школы.

Также в МЧС сообщили, что в соответствии с приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонн продуктов питания, предназначенные для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из города Кульсары Атырауской области. Также разбронированы 92 тонны продуктов питания для мобилизованных военнослужащих, задействованных в ликвидации паводков в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.