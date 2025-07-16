Свыше 257 млн тенге сэкономят жители ВКО на отоплении

В общей сложности теплоснабжающие компании вернут потребителям свыше 257 млн тенге.

Это стало возможным благодаря разнице между фактической температурой наружного воздуха и расчетной, пояснили в департаменте по регулированию естественных монополий по ВКО. Перерасчет касается только тех абонентов, чьи дома подключены к централизованному отоплению и где не установлены счётчики тепла.

Кто и сколько возвращает

Больше всего средств — свыше 229 млн тенге — вернёт своим абонентам АО «Шыгыс Жылу» в Усть-Каменогорске. Около 21,2 млн тенге перерасчитают потребителям ТОО «Востокэнерго». В Уланском районе КГП «Молодежный» компенсирует более 3,4 млн. Возврат на сумму 1,6 млн тенге произведёт ТОО «Л-ТВК». В Зайсане перерасчет составит почти 648 тысяч тенге, в Улкен Нарыне — около 607 тысяч, а в Курчуме — более 335 тысяч тенге. Все суммы включают НДС.

Компенсация будет учтена в расчетах: жителям уменьшат сумму в следующих квитанциях.

Будущее — за приборами учета

В антимонопольном департаменте напомнили: в домах, где установлены общедомовые тепловые счетчики, перерасчет не требуется — потребители платят ровно за тот объем тепла, который фактически потребили.

— Чем шире охват счетчиками, тем точнее и справедливее начисления. А значит, меньше поводов для недовольства и споров, — прокомментировали в ведомстве.

Такая ежегодная корректировка — стандартная практика, предусмотренная правилами тарифообразования. Она позволяет учитывать реальные погодные условия и защищает потребителей от переплат.

Ранее сообщалось, что жителям Костанайской области вернут более 106 млн тенге за отопление.