Жителям Костанайской области вернут более 106 млн тенге за отопление

Такая норма предусмотрена подпунктом 11) статьи 2 Закона РК «О естественных монополиях».

В соответствии с правилами формирования тарифов, утвержденными приказом министра национальной экономики, перерасчёт производится для бытовых потребителей, не имеющих приборов учёта тепла. Для них начисления осуществляются по нормативу, установленному постановлением акимата Костанайской области.

По результатам анализа, проведённого департаментом по регулированию естественных монополий, на основании данных, представленных субъектами естественных монополий, определено, что за отопительный сезон 2024–2025 годов в связи с фактической температурой воздуха бытовым потребителям Костанайской области подлежит возврат средств в размере 95,4 млн тенге без НДС или 106,9 млн тенге с учетом НДС. Из этой суммы большую часть занимает Костанай — более 47 млн тенге.

Возврат будет произведён путём корректировки платы за услуги теплоснабжения.

Ранее стало известно, что цены на газ изменились в Костанайской области с июля 2025 года.