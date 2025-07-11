Цена на товарный газ изменилась в Костанайской области

В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК по Костанайской области заявили, что это связано с повышением оптовой цены, а также корректировкой тарифов на транспортировку и снабжение. Изменения проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

— Цена товарного газа формируется из трех ключевых составляющих — это оптовая цена газа, тариф на транспортировку по газораспределительным сетям и затраты на снабжение газа населению. Основным компонентом розничной цены является оптовая цена газа — ее доля превышает 80%. Она применяется на всей территории страны и утверждается Министерством энергетики РК, — сообщили в ведомстве.

В соответствии с приказом Министерства энергетики с 1 июля 2025 года предельная оптовая цена увеличена с 25 521 до 33 379 тенге за тысячу оптовых кубометров, что составляет рост на 30,79%.

Изменение тарифа на транспортировку

— Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным системам регулируются в соответствии с законодательством о естественных монополиях. Услуги в Костанайской области оказывает костанайский филиал АО «QazaqGaz Aimaq». С 1 июля 2025 года тариф на транспортировку газа увеличен на 1,61% — с 4739,33 до 4825,89 тенге за тысячу кубометров. Причинами стали рост среднемесячной заработной платы с 254 169 до 314 008 тенге, а также принятие на обслуживание новых газопроводных сетей протяженностью 63 километра, — говорится в пояснении ДКРЕМ по Костанайской области.

Увеличение данного тарифа оказывает минимальное влияние на конечную цену для потребителя — его доля в структуре розничной цены не превышает 16%.

В связи с утвержденной новой оптовой ценой с 1 июля 2025 года произведена дифференциация розничных тарифов. Это предусмотрено Правилами ценообразования на общественно значимых рынках, с учётом всех регулируемых параметров — в том числе расходов на транспортировку и снабжение.

Таким образом, с 1 июля розничные цены на газ для населения составляют 37,46 тенге за кубометр. Для прочих потребителей и бюджетных организаций цены также увеличились на 25,1%.

Также там пояснили, что законодательство не требует проведения повторных публичных слушаний при изменении розничной цены в рамках ранее утвержденной оптовой цены. Такие изменения проходят согласование с уполномоченными органами за пять рабочих дней до вступления в силу.

— Особый подход предусмотрен для потребителей, получающих адресную социальную помощь и/или жилищную помощь. Для них розничная цена с 1 июля составляет 22,57 тенге за кубометр (без НДС), что означает рост на 5,5%, — уточнили в ведомстве.

Для сохранения льготного тарифа получателям АСП необходимо подтвердить свой статус через портал Egov.kz. Система автоматически определяет льготную категорию и предоставляет доступ к сниженной цене.

О повышении цен на газ в Костанайской области сообщалось накануне: в марте были проведены публичные слушания по этому вопросу.