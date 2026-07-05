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    Свыше 200 млн тенге штрафов заплатили предприятия ВКО за экологические нарушения

    В Восточном Казахстане с начала года выявили 42 нарушения экологического законодательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Предприятия оштрафовали почти за экологические нарушения
    Фото: Pixabay

    По итогам проверок предприятия и должностные лица получили 43 административных штрафа на сумму 207,1 млн тенге.

    За шесть месяцев специалисты областного департамента экологии провели 27 проверок, причем большинство из них — внеплановые. По словам руководителя ведомства Асета Сулейменова, по итогам государственного экологического контроля выдано 21 предписание, а взыскать удалось уже 203,8 млн тенге.

    Основное внимание инспекторы уделяли промышленным предприятиям. Только на объектах ТОО «Казцинк» с начала года прошло четыре внеплановые проверки. Они выявили сразу несколько нарушений. Это и сверхнормативные выбросы, нарушения в эксплуатации очистных сооружений, загрязнение почвы, а также несоблюдение требований при обращении с производственными отходами.

    — Наша задача не ограничивается привлечением к ответственности. Каждая проверка заканчивается предписанием, и предприятия обязаны устранить выявленные нарушения в установленные сроки, — отметил и. о. руководителя департамента Асет Сулейменов.

    Экологический контроль коснулся не только крупных производств. С начала года специалисты обследовали полигоны твердых бытовых отходов, объекты коммунальной инфраструктуры и канализационно-очистные сооружения, а также оказали 301 государственную услугу в сфере экологии.

    В департаменте экологии подчеркнули, что проверки предприятий и объектов, оказывающих влияние на окружающую среду, продолжатся во втором полугодии.

    Ранее сообщалось, что более миллиона тенге заплатит предприятие за выброс мусора близ Тараза.

    ВКО Регионы Казахстана Штрафы Нарушения Экология
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор