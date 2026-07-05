Свыше 200 млн тенге штрафов заплатили предприятия ВКО за экологические нарушения

В Восточном Казахстане с начала года выявили 42 нарушения экологического законодательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам проверок предприятия и должностные лица получили 43 административных штрафа на сумму 207,1 млн тенге.

За шесть месяцев специалисты областного департамента экологии провели 27 проверок, причем большинство из них — внеплановые. По словам руководителя ведомства Асета Сулейменова, по итогам государственного экологического контроля выдано 21 предписание, а взыскать удалось уже 203,8 млн тенге.

Основное внимание инспекторы уделяли промышленным предприятиям. Только на объектах ТОО «Казцинк» с начала года прошло четыре внеплановые проверки. Они выявили сразу несколько нарушений. Это и сверхнормативные выбросы, нарушения в эксплуатации очистных сооружений, загрязнение почвы, а также несоблюдение требований при обращении с производственными отходами.

— Наша задача не ограничивается привлечением к ответственности. Каждая проверка заканчивается предписанием, и предприятия обязаны устранить выявленные нарушения в установленные сроки, — отметил и. о. руководителя департамента Асет Сулейменов.

Экологический контроль коснулся не только крупных производств. С начала года специалисты обследовали полигоны твердых бытовых отходов, объекты коммунальной инфраструктуры и канализационно-очистные сооружения, а также оказали 301 государственную услугу в сфере экологии.

В департаменте экологии подчеркнули, что проверки предприятий и объектов, оказывающих влияние на окружающую среду, продолжатся во втором полугодии.

Ранее сообщалось, что более миллиона тенге заплатит предприятие за выброс мусора близ Тараза.