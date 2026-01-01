РУ
    17:06, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Свыше 2000 полицейских обеспечивали порядок в Караганде в новогоднюю ночь

    Праздничные мероприятия прошли без серьезных инцидентов, все обращения горожан находились на контроле экстренных служб, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео пресс-службы ДП Карагандинской области

    В новогоднюю ночь общественный порядок и безопасность жителей и гостей Караганды обеспечивали свыше 2000 сотрудников полиции. В связи с проведением массовых мероприятий и традиционным ростом числа обращений личный состав органов внутренних дел Карагандинской области был переведен на усиленный режим несения службы.

    31 декабря начальник Департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов провел гарнизонный развод, в ходе которого были обозначены основные задачи по обеспечению безопасности и реагированию на возможные правонарушения в праздничный период.

    По данным полиции, в течение новогодней ночи на канал «102» поступило 847 сообщений различного характера. Все обращения были переданы патрульным нарядам и отработаны в установленном порядке.

    — Основной объем сообщений был связан с нарушением тишины. По каждому факту проводились проверка и профилактические беседы, — сообщил исполняющий обязанности начальника Центра оперативного управления ДП Карагандинской области Асанали Акимов.

    В правоохранительных органах отметили, что в новогоднюю ночь на территории города не зарегистрировано преступлений и серьезных правонарушений. Жителям и гостям Караганды напомнили о необходимости соблюдения общественного порядка и действующих правил в период массовых мероприятий.

    Ранее сообщалось, что 80 патрулей и 160 полицейских держат дороги Карагандинской области под контролем. 

     

