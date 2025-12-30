80 патрулей и 160 полицейских держат дороги Карагандинской области под контролем

В связи с резким ухудшением погодных условий — осадками в виде дождя и сильным боковым ветром — движение по автомобильным дорогам республиканского и областного значения Карагандинской области временно ограничено во всех направлениях.

Для обеспечения безопасности дорожного движения батальон патрульной полиции переведен на усиленный режим несения службы. На трассах задействовано 80 экипажей и 160 сотрудников, которые круглосуточно контролируют дорожную обстановку, оказывают помощь водителям и сопровождают транспортные колонны.

С утра полицейские обеспечили безопасное движение:

500 автомобилей по направлению Караганда — Темиртау,

300 автомобилей по маршруту Темиртау — Караганда.

Еще 1 200 автомобилей выехали в сопровождении до границы с Акмолинской областью.

— Наша основная цель — сохранение жизни и здоровья граждан. Мы принимаем все необходимые меры для безопасности на автодорогах региона, — заявил командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов.

Он призвал жителей и гостей области с пониманием относиться к временным ограничениям и работе правоохранительных органов.

Полиция настоятельно рекомендует воздержаться от дальних поездок в период неблагоприятной погоды, строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и требования дорожных знаков. В экстренных ситуациях необходимо немедленно обращаться за помощью к сотрудникам полиции.

Безопасность на дорогах — ответственность каждого участника движения.