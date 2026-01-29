Свыше 200 человек нуждаются в трансплантации органов в Павлодарской области

Как сообщил региональный координатор по трансплантологии по Павлодарской области Дмитрий Потеребух, в настоящее время по всей стране в очереди на трансплантацию органов, так называемом листе ожидания, находятся около 4,5 тысячи человек. Из них более 3,9 тысячи являются реципиентами, нуждающимися в пересадке почки. Если в 2024 году в республике было зафиксировано всего 6 случаев посмертного донорства, то в 2025 году этот показатель увеличился в 3 раза. Вместе с тем, по словам специалиста-трансплантолога, даже такие цифры по-прежнему остаются недостаточными.

— Только в нашем регионе в трансплантации нуждаются 213 пациентов. Пересадка почки требуется 193 людям, пересадка печени — 10 пациентам, пересадка сердца — 3 пациентам. Ещё один человек нуждается в новых лёгких. В целом по области 510 человек дали согласие на посмертное донорство. Однако в прошлом году из 15 потенциальных доноров донором стал лишь один. В остальных случаях родственники умерших не дали согласия, — отметил он.

По его словам, в Казахстане сфера трансплантологии развивается достаточно активно. В стране работают высококвалифицированные специалисты, медицинские учреждения оснащены необходимым оборудованием, а риск осложнений сведен к минимуму.

На портале электронного правительства eGov действует специальный раздел, в котором граждане могут выразить своё волеизъявление относительно посмертного донорства. Этой возможностью уже воспользовались более 145 тысяч человек, из них 12,6 тысячи дали своё согласие.

Напомним, ранее мы сообщали, что 40-летняя павлодарка спасла несколько человек, став посмертным донором почек, печени, сердца и роговицы.