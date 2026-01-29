Павлодарка стала посмертным донором почек, печени, сердца и роговицы

По информации врачей, смерть женщины наступила в результате геморрагического инсульта. Пациентка поступила в павлодарскую первую городскую больницу 22 января, а 26 января решением консилиума был выставлен диагноз «смерть мозга».

— После проведения клинических тестов, инструментальных методов исследования, это было подтверждено решением консилиума, заместителем директора, заведующим отделения реанимации и неврологами. После этого были приглашены координаторы, ответ родственники, конечно, сразу не дали, для них это был шок потерять родного. Они попросили дать им время. На следующий день приехали родственники и дали осознанное согласие, — региональный координатор по трансплантологии по Павлодарской области Дмитрий Потеребух.

Согласие дали супруг и сын. Отмечается, что провели изъятие почек, печени, сердца и роговицы. Органы направлены в Астану и уже ведется их трансплантация другим пациентам.

Стоит отметить, это второй случай за 2026 год по пересадке. Первое согласие удалось получить в Алматы. На данный момент в Казахстане стоят в очереди порядка 4500 человек на трансплантацию. Почти 4000 пациентов ждут почки. Медики объясняют это тем, что в таких случаях поддерживать человека через гемодиализ можно годами, а в случае с отсутствием сердца, легких, печени пациенты долго не проживают.

Напомним, в Казахстане ежегодно проводится по 250-260 операций по пересадки почек, печени и сердца.