Свыше 18 млн тенге вернули пострадавшим от киберпреступлений в Алматинской области

По словам старшего оперуполномоченного управления Алибека Керима, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 1470 фактов мошенничества, тогда как в 2025 году их число увеличилось до 1711. В целом количество мошеннических преступлений выросло на 16,4%.

В то же время Алибек Керим отметил снижение числа преступлений, связанных с интернет-мошенничеством.

— В 2024 году в области было зарегистрировано 75 фактов интернет-мошенничества, а в 2025 году этот показатель сократился до 35. Это свидетельствует о положительных результатах проводимых профилактических мероприятий, — заявил он.

Среди наиболее распространенных схем, используемых мошенниками — это выманивание SMS-кодов, обещание дохода через фиктивные инвестиционные проекты, несуществующие интернет-магазины, а также посреднические «дропперские» схемы.

— В 2025 году удалось своевременно заблокировать 39 млн 680 тысяч тенге на подозрительных счетах. Из этой суммы 18 млн 269 тысяч тенге были возвращены пострадавшим гражданам, — добавил Алибек Керим.

Также была прекращена деятельность 3750 фейковых сайтов.

Ранее в полиции Павлодарской области рассказали, что жители Павлодарской области лишились 4,5 млрд тенге из-за мошенников.



