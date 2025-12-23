12:58, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
Свыше 165 млрд тенге направят на развитие Аркалыка и двух районов
В Костанайской области утвердили план социально-экономического развития города Аркалыка, а также Амангельдинского и Джангельдинского районов на три года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметил аким региона Кумар Аксакалов, документ включает 51 мероприятие с общим объемом финансирования 165,5 млрд тенге.
Одним из ключевых проектов плана, по его словам, станет развитие инфраструктуры Аркалыка.
— В городе Аркалыке реализуется важный инфраструктурный проект — строительство аэропорта. На сегодняшний день строится здание терминала, проведены инженерные коммуникации. Проект планируется завершить к июлю 2026 года, — рассказал Кумар Аксакалов на пресс-конференции в СЦК.