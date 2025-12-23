Свыше 165 млрд тенге направят на развитие Аркалыка и двух районов

Как отметил аким региона Кумар Аксакалов, документ включает 51 мероприятие с общим объемом финансирования 165,5 млрд тенге.

Одним из ключевых проектов плана, по его словам, станет развитие инфраструктуры Аркалыка.

— В городе Аркалыке реализуется важный инфраструктурный проект — строительство аэропорта. На сегодняшний день строится здание терминала, проведены инженерные коммуникации. Проект планируется завершить к июлю 2026 года, — рассказал Кумар Аксакалов на пресс-конференции в СЦК.