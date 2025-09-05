15:48, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5
Свыше 13 тонн наркотиков: в Алматы изъяли крупнейшую партию кокаина
Комитетом национальной безопасности реализована многоходовая операция по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform.
Своевременно принятыми мерами в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма.
Маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.
По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в 2025 году органами внутренних дел выявлено 2 388 наркопреступлений, ликвидировано 14 организованных преступных групп.