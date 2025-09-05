Свыше 13 тонн наркотиков изъяли с начала года в Казахстане

- В целом, по итогам 8 месяцев текущего года отмечается активизация работы по пресечению наркопреступлений. Наркопреступлений пресечено больше на 3%, всего выявлено 2 388. Ликвидировано 14 организованных преступных групп, из них 3 транснациональные. Арестованы 13 лидеров и 52 активных участника организованных преступных групп. Всего из незаконного оборота изъято 13,5 тонны наркотиков, при этом синтетических наркотиков изъято в 3 раза больше, чем в прошлом году и количество составило более 1,1 тонны. Таким образом, в незаконный оборот не допущено более 7 миллионов разовых доз, – сказал К.Альжанов.

По его словам, ликвидировано 105 подпольных нарколабораторий – с двукратным ростом к аналогичному периоду прошлого года, – из них 12 по производству «синтетики» и 93 фитолаборатории с изъятием порядка 24 тысяч тонн прекурсоров. В частности, в мае этого года в Алматинской области пресечена деятельность лаборатории, производившей синтетику в промышленных масштабах. Задержан гражданин одной из стран СНГ, изъято свыше 140 килограммов готовой продукции и более 8 тонн химикатов, из которых планировалось изготовить около 4 тонн синтетики. Кроме того, пресечены 114 межрегиональных каналов поставки наркотиков, перекрыто 2 внешних канала.

Как сообщил спикер, органами внутренних дел проводится планомерная работа по выявлению наркопреступлений в сети Интернет. Внедряем информационные системы по мониторингу интернет пространства на основе искусственного интеллекта. Привлекаются специалисты ведущих казахстанских IT- компаний и общественных организаций. Установлено 170 крупных интернет площадок. Заблокировано более 44 тысяч карт-счетов, используемых в наркобизнесе, где заморожено 2,6 млрд тенге.