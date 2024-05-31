Свыше 1200 алматинцев пострадали от укусов клещей

В медицинские организации Алматы с начала марта с укусами клещей обратились 1275 человек, из них 619 - это дети до 14 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин. С начала года случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано, - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

Она напомнила, что в случае обнаружения присосавшего клеща, в наиболее ранние сроки (не позднее 4-го дня после присасывания клеща) необходимо обращаться в медицинские организации, где окажут квалифицированную медицинскую помощь и осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Ранее сообщалось о том, где оказывают экстренную медицинскую помощь пострадавшим от укусов клещей.

Также в целях ограничения численности клещей и профилактики клещевых инфекций с 13 мая на территорий лесных массивов, городских парков и скверов проводится второй тур противоклещевой обработки. По состоянию на 28 мая, обработка выполнена на площади 794,340 га (33,57%) от общей площади 2366,56 га.

Противоклещевые обработки завершены в городских парках и скверах Алатауского, Алмалинского, Ауэзовского и Жетысуского районов. Продолжается обработка в городских парках и скверах Бостандыкскго, Медеуского районов, на территории ущелья Медеу.