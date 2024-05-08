Число пострадавших от укусов клещей растет в Алматы

В Алматы с начала марта по 5 мая в медицинские организации города с укусами клещей обратились 518 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Это ниже на 10,5%, чем за аналогичный период 2023 года (579 человек). Удельный вес детей до 14 лет с укусами составил 53,4% (277 детей). Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин. С начала этого года случаев клещевых инфекций не зарегистрировано, — сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Касымхан Алпысбайұлы.

В случае обнаружения присосавшего клеща, в наиболее ранние сроки (не позднее четвертого дня после присасывания клеща) необходимо обращаться в медицинские организации, где оказывают квалифицированную медицинскую помощь и осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим от укусов клещей осуществляется на базе следующих травматологических пунктов медицинских организаций города:

Центральная городская клиническая больница (улица Жандосова, 6); Больница скорой неотложной помощи (улица Казыбекби, 96); Городская клиническая больница № 4 (улица Папанина, 220); Городская клиническая больница № 7 (микрорайон Калкаман, 20); Центр детской неотложной медицинской помощи (улица Манаса, 40).

Также в целях снижения численности клещей и профилактики клещевых инфекций с 1 апреля на территории лесных массивов и парков, скверов города проводится первый тур противоклещевой обработки.

По состоянию на 5 мая обработка выполнена на площади 2237,684 га (94,5%) от общей площади 2366,56 га. Срок окончания первого тура обработки планируется в первой декаде мая. При наличии благоприятных погодных условий второй этап обработки будет проводится с 13 мая.