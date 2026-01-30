Свыше 116 тысяч казахстанских школьников прошли профориентационные тесты на Mansap Kompasy

По итогам года тестирование на платформе прошли 116,5 тыс. школьников из 7-11 классов.

Данный цифровой инструмент, позволяющий выявить склонность пользователя к той или иной специальности, был создан в рамках реализации Плана мероприятий по проведению Года рабочих профессий.

Тест разработан с использованием международных методик оценки интересов и склонностей личности. По итогам его прохождения система автоматически анализирует результаты, формирует и предоставляет пользователю индивидуальные рекомендации по профессиям, а также информирует о возможностях получения подходящих специальностей и навыков.

Проект реализуется на основе межведомственного взаимодействия государственных органов и отраслевых специалистов при участии Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства просвещения и АО «Центр развития трудовых ресурсов».

— Mansap Kompasy предоставляет обучающимся инструменты профессиональной диагностики и карьерного планирования, помогая сделать осознанный выбор дальнейшей образовательной и профессиональной траектории, — отметил управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Ернат Жунусов.

Ожидается, что проходить тестирование и получать рекомендации ежегодно будут не менее 100 тыс. учащихся школ. Для этого проведено обучение региональных координаторов и педагогов-профориентаторов, организовано сопровождение пользователей, внедрены мониторинг и аналитика результатов в разрезе регионов и организаций образования.

В 2026 году планируется расширить охват школьников и масштабировать применение инструмента в организациях образования.

Напомним, Национальная академия образования имени И. Алтынсарина совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов» разработала цифровую методику профориентации школьников «Гибкий профиль интересов и навыков школьника» (ГПИНШ). Инструмент встроен в цифровую платформу Mansap Kompasy, которая объединяет более 400 вузовских программ, около 200 специальностей колледжей и рабочих профессий.