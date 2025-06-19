Методику для профориентации школьников внедрят в школах Казахстана

Инициатива направлена на формирование осознанного профессионального выбора с раннего возраста и предназначена для учащихся 7–9 классов. Методика помогает определить интересы, выявить сильные стороны и выбрать оптимальные направления для дальнейшего обучения и развития.

Разработка адаптирована под казахстанский контекст и прошла апробацию с участием более 10 тысяч школьников по всей стране.

— Инструмент встроен в цифровую платформу Мансап компасы, которая объединяет более 400 вузовских программ, около 200 специальностей колледжей и рабочих профессий. Платформа предоставляет доступ к личным кабинетам учеников, педагогов и родителей, обеспечивая системную профориентацию в одном цифровом пространстве. Результаты теста обрабатываются автоматически: школьники получают персональные рекомендации, педагоги — современные инструменты сопровождения, а родители — аналитику и динамику развития ребёнка, — отметила президент Академии Алтынсарина Назипа Аюбаева.

Проект позволяет общеобразовательным школам выстраивать современную, устойчивую и ориентированную на будущее систему профориентации, в которой каждый ребенок получает возможность сделать осознанный выбор своего профессионального пути.

Ранее Министерство просвещения запустило пилотный проект, который позволяет старшеклассникам получить рабочую квалификацию уже в школе.