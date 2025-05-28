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    18:31, 27 Май 2025 | GMT +5

    Из школы с профессией: что известно о новом проекте Минпросвещения РК

    Министерство просвещения запускает пилотный проект, который позволяет старшеклассникам получить рабочую квалификацию уже в школе, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: управление образования Карагандинской области

    Он реализуется в 17 регионах страны и финансируется за счет местного бюджета для подготовки кадров, сообщило в Минпросвещения в ответ на запрос агентства.

    Инициатива направлена на развитие практических навыков и дает молодежи возможность раньше выйти на рынок труда. Профессиональная подготовка будет проходить на базе колледжей, а общеобразовательные предметы – в школах.

    – После 11 класса учащиеся получат не только аттестат, но и диплом о среднем техническом образовании. В пилотном проекте участвуют около 150 колледжей и школ, а также порядка 2 тысячи учащихся, – говорится в ответе.

    Старшеклассники будут осавивать востребованные на рынке труда профессии, такие как организация питания, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, швейное производство и моделирование одежды, дизайн одежды, графический и мультимедийный дизайн, сварочное дело, производство мебели, парикмахерские услуги.

    – В этом году уже 905 выпускников получили профессиональную квалификацию, что позволит их сразу выйти на рынок труда с дипломом колледжа. Проект реализуется в рамках государственной стратегической инициативы по трансформации системы технического и профессионального образования и формированию конкурентоспособного человеческого капитала, ориентированного на потребности реального сектора экономики, – заявили в министерстве.

    Напомним, в феврале этого года Мажилис одобрил поправки в законодательство, позволяющие старшеклассникам получать рабочие специальности во время обучения в школе.

    Ранее мы писали о том, сколько процентов выпускников колледжей находят работу.

    Теги:
    Колледжи Минпросвещения РК Профессии школа
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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