Из школы с профессией: что известно о новом проекте Минпросвещения РК

Он реализуется в 17 регионах страны и финансируется за счет местного бюджета для подготовки кадров, сообщило в Минпросвещения в ответ на запрос агентства.

Инициатива направлена на развитие практических навыков и дает молодежи возможность раньше выйти на рынок труда. Профессиональная подготовка будет проходить на базе колледжей, а общеобразовательные предметы – в школах.

– После 11 класса учащиеся получат не только аттестат, но и диплом о среднем техническом образовании. В пилотном проекте участвуют около 150 колледжей и школ, а также порядка 2 тысячи учащихся, – говорится в ответе.

Старшеклассники будут осавивать востребованные на рынке труда профессии, такие как организация питания, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, швейное производство и моделирование одежды, дизайн одежды, графический и мультимедийный дизайн, сварочное дело, производство мебели, парикмахерские услуги.

– В этом году уже 905 выпускников получили профессиональную квалификацию, что позволит их сразу выйти на рынок труда с дипломом колледжа. Проект реализуется в рамках государственной стратегической инициативы по трансформации системы технического и профессионального образования и формированию конкурентоспособного человеческого капитала, ориентированного на потребности реального сектора экономики, – заявили в министерстве.

Напомним, в феврале этого года Мажилис одобрил поправки в законодательство, позволяющие старшеклассникам получать рабочие специальности во время обучения в школе.

Ранее мы писали о том, сколько процентов выпускников колледжей находят работу.