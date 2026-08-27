Свыше 1000 человек пропали без вести после схода сели на границе Непала и Китая

Власти двух стран в общей сложности объявили о пропаже свыше 1000 человек без вести в результате схода селевого потока на границе Непала и Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Как сообщает Синьхуа, по состоянию на утро четверга в результате катастрофы на китайско-непальской границе в Сицзанском автономном районе (САР) КНР 558 человек числятся пропавшими без вести и трое — погибшими.

— Из числа пропавших без вести 260 человек оказались иностранцами, — сообщил первый командир штаба по организации спасательных работ Норбу Цэрин.

Группа из Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая была направлена в САР в четверг утром для организации участия военнослужащих в совместной спасательной операции по ликвидации последствий схода селевого потока в уезде Гьиронг Цзилун, пишет Синьхуа.

В Непале сообщают, что по состоянию на четверг подтверждена гибель как минимум 162 человек. Еще 826 человека числятся пропавшими, в том числе 466 иностранцев.

Напомним, 26 августа внезапные наводнения вызвали оползни вблизи границы между Непалом и Китаем.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что граждан республики нет среди пострадавших и пропавших без вести в результате наводнения в районе границы Непала и Китая.