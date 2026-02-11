РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:41, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Свыше 1 500 транспортных средств сопроводили за сутки в Акмолинской области

    В Акмолинской области из-за непогоды выставлено 74 поста перекрытия и привлечено 80 единиц патрульного автотранспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Свыше 1500 транспортных средств сопроводили за сутки в Акмолинской области
    Кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, на данное время полицейские ограничили движение на всех автодорогах области из-за непогоды.

    — В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий: низовой метелью, гололедицей и ограниченной видимостью, введены ограничения движения на всех автодорогах региона. Со вчерашнего дня патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют сопровождение автотранспорта. Всего сопровождено свыше 1500 транспортных средств, из них 650 грузовых автомобилей, остальные легковые, — поделились в ведомстве.

    На перекрытии автодорог задействованы около 150 сотрудников полиции, в том числе руководство управления административной полиции департамента полиции Акмолинской области, выставлено 74 поста перекрытия и привлечено 80 единиц патрульного автотранспорта.
    Стражи порядка призывают водителей строго соблюдать меры безопасности, учитывать погодные условия и по возможности воздержаться от дальних поездок.

    Напомним, ранее сообщалось, что дороги из-за непогоды закрыли в нескольких регионах Казахстана.

