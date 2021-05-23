Свинокомплекс стоимостью пять миллиардов тенге строят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов побывал в Тайыншинском районе, передает МИА «Казинформ»

Одним из объектов, которые посетил аким области, стал свинокомплекс.

«Проинспектировал весенне-полевые работы и ход строительства второй очереди свинокомплекса. Зеркальный проект позволит увеличить поголовье с 50 до 100 тысяч. Объем инвестиций составляет 5 млрд тенге. Сейчас строительные работы идут к завершению, ведется монтаж оборудования. Комплекс запустят в начале августа. Потом инвесторы сразу приступают к строительству новых корпусов, доведут до 200 тысяч голов. Это дополнительные рабочие места и налоговые поступления», - написал К.Аксакалов в Facebook.

В селе Вишневке этого же района в этом году построят новую школу на 120 мест.

«Для детей, учителей и родителей это долгожданное событие. В целом, в регионе за последнее время построено три школы, еще одна откроется осенью», - сообщил К.Аксакалов.

Напомним, школу на 900 мест обещают открыть к новому учебному году в Петропавловске.