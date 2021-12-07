Свидетелей жестокого избиения ищут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы неизвестные жестоко избили молодого человека. Его родные ищут свидетелей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родные опубликовали видео инцидента в соцсетях.

«5 декабря приблизительно в 21:00 в районе ЖК «Алмалы» в Алатауском районе, случился инцидент: 43-летний мужчина избил моего 27-летнего младшего брата. Сначала они спорили на парковке, дальше мужчина увел брата на детскую площадку и избил его до потери сознания. Мужчина был не один. На сегодняшний день мой брат лежит в тяжелом состоянии. Врачи подтвердили перелом черепа, ушиб мозга. Ищем свидетелей», - говорится в посте.

В департаменте полиции города Алматы отметили, что инцидент произошел 5 декабря в микрорайоне «Акбулак».

«Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». С целью раскрытия преступления, установления его обстоятельств и привлечения виновного к ответственности, в отделе полиции при УП Алатауского района создана специальная следственно-оперативная группа», - отметили в пресс-службе департамента полиции города.