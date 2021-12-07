Свидетелей жестокого избиения ищут в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы неизвестные жестоко избили молодого человека. Его родные ищут свидетелей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Родные опубликовали видео инцидента в соцсетях.
«5 декабря приблизительно в 21:00 в районе ЖК «Алмалы» в Алатауском районе, случился инцидент: 43-летний мужчина избил моего 27-летнего младшего брата. Сначала они спорили на парковке, дальше мужчина увел брата на детскую площадку и избил его до потери сознания. Мужчина был не один. На сегодняшний день мой брат лежит в тяжелом состоянии. Врачи подтвердили перелом черепа, ушиб мозга. Ищем свидетелей», - говорится в посте.
В департаменте полиции города Алматы отметили, что инцидент произошел 5 декабря в микрорайоне «Акбулак».
«Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». С целью раскрытия преступления, установления его обстоятельств и привлечения виновного к ответственности, в отделе полиции при УП Алатауского района создана специальная следственно-оперативная группа», - отметили в пресс-службе департамента полиции города.
- Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
- 24 иностранца выдворены из страны в Алматы
- Книги художника Ералы Оспанова об искусстве номадов презентовали в Алматы
- В Алматы издана виниловая пластинка Батырхана Шукенова «Отан Ана»
- В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
- В столице 18-летний парень вынес из жилого комплекса запчасти от крана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана