Светское государство и религия вне политики: политолог разъяснил нормы новой Конституции

Эксперт подчеркнул, что идея секуляризма закреплена сразу в трех статьях проекта новой Конституции — 7-й, 25-й и 33-й. В них подчеркивается необходимость светского характера общества, а также отделения государства, системы образования и других общественных институтов от религии.

По словам политолога, совокупность этих норм направлена на предотвращение политизации религии и сохранение баланса между свободой совести и принципом светского государства

— Эти положения направлены на минимизацию политического потенциала религии. При этом они ни в коем случае не предполагают построение атеистического государства. Казахстан с уважением относится ко всем религиям, — отметил он.

Как подчеркнул Абишев, наряду с этим, Основной закон гарантирует всем возможность свободно исповедовать свою веру и вести религиозную деятельность в рамках закона. Одновременно гарантируется и право человека придерживаться нерелигиозных убеждений.

— Исходя из этого нужно понимать, что сплетая два этих направления Казахстан делает выбор в пользу современного технологичного государства третьего тысячелетия, которое может ставить перед собой суперцели покорения вселенной и раскрытия всех природных законов, улучшения качества человеческой жизни с соблюдением свобод для тех, кто хочет быть религиозным. И Казахстан, конечно, отвергает политизацию религии и злоупотребления ее идеями для того, чтобы пустить общество под откос. Эта главная идея заложена в проекте новой Конституции, — заключил Абишев.

Напомним, 12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.