Светлана Ким: Единство народа Казахстана - ключевое слово в Послании Президента

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный редактор газет «Зерен» и «Зерделі Зеренді», председатель клуба журналистов Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана Светлана Ким считает, что в очередном Послании Президента детально отражены важнейшие задачи, касающиеся всех сфер жизнедеятельности государства и общества, передает МИА «Казинформ».

«Задач много. Каждая из них требует высокой степени подготовленности, компетентности, самоотдачи каждого из нас на своем месте. При этом очень важно сохранять в обществе теплый моральный климат, единство и согласие. События в Афганистане показали в очередной раз, как хрупок мир и как нуждается он в каждодневной поддержке и защите. Очень важно всем нам не забывать об этом, с уважением относиться друг к другу, как это было всегда», - отметила спикер.

Светлана Ким, почеркнула, что полностью поддерживает позицию Президента по изучению государственного языка всеми гражданами, которые связывают свое будущее с Республикой Казахстан.

«Да, все мы считаем себя патриотами, а значит, должны на деле доказать свою любовь к родной стране, уважение к главному языку государства, который просто обязаны знать. При этом никто не отменяет и не препятствует общению на русском языке, что еще раз подтвердил Президент страны.

Двух мнений тут быть не должно: государственным языком необходимо овладевать без лишних разговоров и уговоров. И очень хорошо, что многие люди в стране, представляющие различные этносы, прекрасно изъясняются не только на своих родных языках, но и на государственном. Вот с кого надо брать пример», - сказала спикер.

Светлана Ким, подчеркнула, что знание государственного языка каждым гражданином Казахстана послужит дальнейшему укреплению взаимопонимания, дружбы этносов на просторах нашей страны, а вместе с этим и реализации всех намеченных планов и поставленных задач.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.