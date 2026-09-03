Светильники по 80 тысяч теңге: прокуратура вернула в бюджет Кокшетау 126 млн

Прокуратура Кокшетау выявила завышение стоимости проекта уличного освещения. Из-за отсутствия экономического обоснования стоимости материалов и оборудования из бюджета было необоснованно выплачено 126 млн теңге, которые вернули государству, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Нарушения выявили в рамках анализа сферы государственно-частного партнерства. Прокуроры Кокшетау установили, что по проекту «Освещение улиц г. Кокшетау» государственный партнер в лице управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области не обеспечил экономическое обоснование стоимости привлеченных материалов и оборудования.

В частности, согласно договору, стоимость одного светильника мощностью 120 Вт была определена в размере 80 000 теңге, тогда как его рыночная стоимость составляет около 52 000 теңге.

По данным прокуратуры, нарушение принципов эффективности и обоснованности использования бюджетных средств со стороны государственного органа привело к необоснованному завышению стоимости проекта на 126 млн теңге.

По принятым мерам прокурорского надзора необоснованно выплаченную сумму в размере 126 млн теңге взыскали в доход государства.

В прокуратуре отметили, что вопрос целевого расходования бюджетных средств является приоритетным направлением и находится на особом контроле.

Ранее прокуратура Кокшетау выявила завышение стоимости капитального ремонта школы на 1,5 млрд теңге. Закупку отменили, а смету направили на пересмотр в сторону уменьшения.

Также сообщалось, что в Акмолинской области подрядчика заподозрили в хищении 211 млн теңге при строительстве жилья для социально уязвимых слоев населения в Кокшетау. Подробнее читайте в материале.