Подрядчика подозревают в хищении 211 млн тенге при строительстве жилья в Акмолинской области

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов в городе Кокшетау, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В декабре 2021 года между ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» и ТОО «Айдана-ИК» заключен договор на строительство многоквартирных жилых домов в городе Кокшетау для социально уязвимых слоев населения на сумму свыше одного миллиарда тенге.

Для получения авансовых выплат подрядчиком предоставлены фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности. В последующем заказчиком ТОО перечислены денежные средства в сумме 211 млн тенге, однако строительные работы в полном объеме не выполнены. В результате объекты в эксплуатацию не введены.

Полученные бюджетные средства использованы на личные нужды, расчеты с контрагентами, а также обналичены. Подозреваемый помещен под стражу.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось о том, что раскрыта схема фиктивных госзакупок на 490 млн тенге с участием чиновников Шымкента.