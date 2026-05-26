Раскрыта схема фиктивных госзакупок на 490 млн тенге с участием чиновников Шымкента

Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.

— В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках. Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках, — рассказали в АФМ.

В состав группы входило 11 лиц. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ, рассказали в АФМ.

Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.

— В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок. Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, — заключили в АФМ.

Важно отметить, подобные преступления позволяют недобросовестным компаниям получать доступ к госконтрактам. Это повышает риски реализации некачественных проектов и ставит добросовестный бизнес в неравные условия.

