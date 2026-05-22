АФМ расследует дело о финпирамиде ENVIDA AI с более чем 370 вкладчиками

Департаментом АФМ по Жамбылской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI», передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названиями «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где активно привлекали граждан, обещая стабильный высокий доход.

Маркетинговая модель проекта построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков. Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы.

В результате в пирамиду привлечено свыше 370 вкладчиков. География участников охватывает шесть регионов страны: Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также город Алматы. Расследование продолжается.

В АФМ также сообщили, что запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.