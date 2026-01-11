Сварщики, электрики и медики остаются дефицитными в Карагандинской области

В Карагандинской области продолжается реализация Концепции развития рынка труда Республики Казахстан на 2024–2029 годы с упором на практическое трудоустройство, снижение безработицы и поддержку людей, ищущих работу.

Через электронную биржу труда Enbek.kz и регулярные ярмарки вакансий во всех 13 городах и районах жители могут найти актуальные предложения работодателей и воспользоваться цифровыми сервисами для подбора подходящего места.

Ярмарки вакансий стали привычным инструментом содействия трудоустройству: в 2025 году в рамках Года рабочих профессий и направления «Закон и порядок» в области было организовано 145 таких мероприятий, благодаря которым более 21 500 человек обрели постоянную работу, а почти 9 000 – временное занятие. Параллельно анализ потребностей работодателей выявляет самые «ждущие» кадры сегодня.

Среди наиболее востребованных специальностей – рабочие профессии (сварщики, электрики, слесари, токари, механизаторы), специалисты строительной отрасли, работники промышленности и производства, водители, а также сотрудники социальной сферы: медики, педагоги и работники сферы обслуживания.

Данные общие по рынку труда Казахстана показывают, что сферы образования и здравоохранения остаются одними из лидеров по числу вакансий, а спрос на медсестер, санитарок и водителей стабильно высок.

В масштабах страны средняя заработная плата по итогам 2024 года составила более 405 000 тенге, а медианная – около 285 000 тенге, что отражает реальный уровень доходов населения и служит ориентиром для соискателей.

Чтобы закрывать дефицит кадров, службы занятости организуют краткосрочные курсы профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации, а также привлекают людей к работе через государственные программы, такие как «Молодежная практика», «Общественные работы», «Социальные рабочие места», «Серебряный возраст» и другие – всего десятки тысяч человек получают шанс на трудовую занятость или опыт работы.

Постоянное взаимодействие с работодателями помогает своевременно обновлять список открытых вакансий на Enbek.kz и направлять людей на конкретные рабочие места. Такой формат позволяет не только найти работу, но и ориентироваться на востребованные навыки: инженерно-технические и производственные специальности сегодня дают реальные шансы на стабильный доход и карьерный рост в регионе и по всей стране.

Напомним, по данным на 1 декабря 2025 года активными мерами содействия занятости охвачено порядка 296 тысяч человек, трудоустроено 821,1 тысячи казахстанцев.