820 тысяч трудоустроенных: как программы занятости помогают казахстанцам получить работу

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 168,3 тыс. человек, из них:

на социальные рабочие места — 13,4 тыс. чел.;

на молодежную практику — 29,1 тыс. чел.;

на общественные работы — 99,9 тыс. чел.;

в рамках проектов «Серебряный возраст» — 18,7 тыс. чел., «Первое рабочее место» — 6,9 тыс. чел., «Контракт поколений» — 315 чел.

Для реализации новых бизнес-инициатив гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения, выдано 9 239 грантов в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге).

Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 59,2 тыс. безработных, из них 53,5 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 50 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 27,6 тыс. человек.

На профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 9 161 человек, из них завершили обучение 6 375 человек. После завершения обучения трудоустроено 6 118 человек.

Кроме того, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 363,2 тыс. человек.

Необходимо отметить, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.

На 1 декабря 2025 года трудоустроено 821,1 тыс. человек, в том числе:

в рамках активных мер содействия занятости населения — 177,5 тыс. чел.;

на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда — 209,8 тыс. чел.;

в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей» — 394,8 тыс. чел.;

в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами — 39 тыс. человек.

Ранее мы писали, в каких регионах Казахстана больше всего вакансий.