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    Свадебный кортеж в Таразе отправили на штрафстоянку

    Ночной заезд попал в социальные сети, где его заметили полицейские, а участникам пришлось отвечать сразу за целый набор опасных маневров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Свадебный кортеж в Таразе отправили на штрафстоянку
    Фото: ДП Жамбылской области

    Автоколонна выехала из одного из ресторанов Тараза после свадебного торжества. Однако обычным сопровождением молодоженов поездка не ограничилась. Водители превышали скорость, устраивали гонки и совершали другие опасные маневры. Некоторые участники при этом высовывались из окон движущихся автомобилей.

    После появления видеозаписи в интернете полицейские установили нарушителей и привлекли их к административной ответственности. Машины отправили на специализированную стоянку.

    Отдельный протокол составили в отношении водителя Range Rover. Помимо дорожных нарушений ему вменили несоблюдение требований по использованию сигнального пистолета.

    В полиции напомнили, что праздничный повод не освобождает водителей от соблюдения правил и ответственности за действия, способные привести к аварии.

    Недавно в Жамбылской области полиция уже пресекла автокортеж с салютом.

    Второго за неделю дрифтера на BMW арестовали на 10 суток в Таразе.

    Свадьбы Регионы Казахстана Штрафы Жамбылская область Тараз Авто
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор