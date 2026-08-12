Свадебный кортеж в Таразе отправили на штрафстоянку

Ночной заезд попал в социальные сети, где его заметили полицейские, а участникам пришлось отвечать сразу за целый набор опасных маневров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Автоколонна выехала из одного из ресторанов Тараза после свадебного торжества. Однако обычным сопровождением молодоженов поездка не ограничилась. Водители превышали скорость, устраивали гонки и совершали другие опасные маневры. Некоторые участники при этом высовывались из окон движущихся автомобилей.

После появления видеозаписи в интернете полицейские установили нарушителей и привлекли их к административной ответственности. Машины отправили на специализированную стоянку.

Отдельный протокол составили в отношении водителя Range Rover. Помимо дорожных нарушений ему вменили несоблюдение требований по использованию сигнального пистолета.

В полиции напомнили, что праздничный повод не освобождает водителей от соблюдения правил и ответственности за действия, способные привести к аварии.

Недавно в Жамбылской области полиция уже пресекла автокортеж с салютом.



Второго за неделю дрифтера на BMW арестовали на 10 суток в Таразе.