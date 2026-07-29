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    Полиция пресекла автокортеж с салютом в Жамбылской области

    В Жамбылской области полиция привлекла к ответственности участников автокортежа после того, как в социальных сетях появилось видео с запуском салюта из люка автомобиля, нарушением тишины и опасными маневрами на дороге, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    полиция
    Фото: ДП Алматы

    По данным ведомства, 18-летний житель города, допустивший правонарушение, был установлен и задержан. В отношении него приняты меры административной ответственности за использование пиротехнических изделий в населенном пункте, нарушение тишины в ночное время и совершение мелкого хулиганства.

    Кроме того, к ответственности привлечены водители автомобилей, допустившие нарушения правил дорожного движения.

    — Полиция напоминает, что использование пиротехнических изделий в общественных местах, нарушение ночной тишины и умышленное игнорирование правил дорожного движения — это не развлечение, а нарушение закона. Каждый такой факт будет пресекаться, а виновные лица — привлекаться к ответственности в установленном законодательством порядке, — сообщили в Polisia.kz.

    Ранее сообщалось, что в Уральске за сутки выявили более 160 нарушений ПДД.

    Напомним, в области Ұлытау 8 автомобилей свадебного кортежа отправили на штрафстоянку.

    Регионы Казахстана Полиция Нарушения Административная ответственность Жамбылская область ПДД
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор