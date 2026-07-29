Полиция пресекла автокортеж с салютом в Жамбылской области

В Жамбылской области полиция привлекла к ответственности участников автокортежа после того, как в социальных сетях появилось видео с запуском салюта из люка автомобиля, нарушением тишины и опасными маневрами на дороге, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По данным ведомства, 18-летний житель города, допустивший правонарушение, был установлен и задержан. В отношении него приняты меры административной ответственности за использование пиротехнических изделий в населенном пункте, нарушение тишины в ночное время и совершение мелкого хулиганства.

Кроме того, к ответственности привлечены водители автомобилей, допустившие нарушения правил дорожного движения.

— Полиция напоминает, что использование пиротехнических изделий в общественных местах, нарушение ночной тишины и умышленное игнорирование правил дорожного движения — это не развлечение, а нарушение закона. Каждый такой факт будет пресекаться, а виновные лица — привлекаться к ответственности в установленном законодательством порядке, — сообщили в Polisia.kz.

Ранее сообщалось, что в Уральске за сутки выявили более 160 нарушений ПДД.

Напомним, в области Ұлытау 8 автомобилей свадебного кортежа отправили на штрафстоянку.