8 автомобилей свадебного кортежа отправили на штрафстоянку в области Ұлытау

В области Ұлытау полиция выявила и пресекла грубые нарушения ПДД участниками свадебного автокортежа после мониторинга социальных сетей, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Polisia.kz, сотрудники департамента полиции области Ұлытау в ходе мониторинга социальных сетей выявили грубые нарушения ПДД, допущенные участниками автомобильного кортежа, организованного в связи со свадебным торжеством, прошедшим в одном из ресторанов поселка Жайрем.

— В ходе проверки установлен организатор автоколонны. В отношении него составлен административный протокол. Кроме того, в результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили 8 транспортных средств, водители которых допустили грубые нарушения ПДД. Все автомобили водворены на специализированную штрафную стоянку, — говорится в сообщении.

Также в отношении правонарушителей составлено 22 административных протокола. В их числе — за мелкое хулиганство, непристегнутый ремень безопасности водителем и пассажирами, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил эксплуатации транспортных средств, несоблюдение установленных требований при эксплуатации автомобиля, создание аварийной обстановки для других участников дорожного движения, нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения, а также за другие административные правонарушения.

Полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать ПДД. Свадебные кортежи, праздничные шествия и другие торжественные мероприятия не могут служить основанием для нарушения закона и создания угрозы жизни и здоровью окружающих.

Как подчеркнули в ведомстве, в целях обеспечения безопасности дорожного движения полиция на постоянной основе проводит мониторинг социальных сетей и принимает предусмотренные законом меры по каждому факту грубого нарушения ПДД. Каждый нарушитель будет привлечен к ответственности в установленном законодательством порядке.

Ранее казахстанских подростков предупредили об угрозах в социальных сетях. Также сообщалось, что в Мангистауской области освободили троих осужденных по амнистии.