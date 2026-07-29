Более 160 нарушений ПДД выявили в Уральске за сутки

В Западно-Казахстанской области полицейские выявили 162 нарушения правил дорожного движения и привлекли нарушителей к ответственности, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— С 28 по 30 июля на территории Западно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик», направленное на обеспечение безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, предупреждение незаконной перевозки пассажиров и профилактику дорожно-транспортных происшествий, — сообщили в Polisia.kz.

Также в ходе мероприятия сотрудники полиции проверяют общественный транспорт, уделяя особое внимание техническому состоянию транспортных средств, наличию необходимых документов, соблюдению требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, а также выявлению и пресечению фактов незаконной предпринимательской деятельности в данной сфере.

По итогам первых суток проведения оперативно-профилактического мероприятия в Уральске выявлено 162 нарушения ПДД. В их числе:

6 фактов незаконного осуществления предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок;

3 факта выезда на полосу, предназначенную для встречного движения;

5 фактов нарушения требований законодательства при перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

По всем выявленным фактам виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Как отметили в полиции, проведение оперативно-профилактического мероприятия продолжается. Департамент полиции Западно-Казахстанской области призывает перевозчиков и всех участников дорожного движения строго соблюдать требования правил дорожного движения и законодательства в сфере пассажирских перевозок. Безопасность пассажиров — общая ответственность каждого перевозчика и водителя.

Напомним, в области Ұлытау студенческий омбудсмен получил 10 суток ареста после скандального кортежа.