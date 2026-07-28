Студенческий омбудсмен получил 10 суток ареста после скандального кортежа в Ұлытау

Суд вынес решение по административному делу в отношении представителя молодежной организации, оказавшегося в центре внимания после публикации видео с нарушениями правил дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Каражалский городской суд рассмотрел дело в отношении 24-летнего руководителя «Альянса студентов Казахстана» и студенческого омбудсмена, который признан виновным в совершении мелкого хулиганства. По решению суда ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

— Факт задержания и назначение административного ареста на 10 суток подтверждаем, — сообщили в в пресс-службе суда области Ұлытау.

Поводом для разбирательства стал свадебный кортеж, который в минувшие выходные привлек внимание пользователей социальных сетей. На опубликованном видео были запечатлены несколько автомобилей, водители которых, предположительно, нарушали правила дорожного движения.

Автором видеозаписи оказался участник кортежа. На кадрах он находился в автомобиле, высовываясь через люк внедорожника и снимая происходящее на смартфон. Позже видеоматериал был размещен в социальной сети Instagram и получил широкое распространение.

После публикации ролика сотрудники полиции области Ұлытау провели проверку. В отношении участников дорожного движения были приняты меры: автомобили доставили на специализированную стоянку, составили 22 административных протокола, а пять водителей были лишены права управления транспортными средствами.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину в совершении мелкого хулиганства и выразил сожаление по поводу произошедшего.

Судья, рассмотрев обстоятельства дела, пришла к выводу, что штраф в размере 20 МРП не будет достаточной мерой ответственности, и назначила административный арест сроком на 10 суток.