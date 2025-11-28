Свадебные подарки в Шымкенте пришлось делить через суд

По материалам дела, женщина обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего супруга стоимость подарков — 2 435 000 тенге. Она настаивала, что они предназначались лично ей.

Ответчик иск не признал, однако специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних удовлетворил требования истца. Дело рассматривалось в этой инстанции из-за наличия у пары малолетних детей.

Суд обязал мужчину выплатить полную стоимость подарков, а также компенсировать 100 000 тенге расходов на представителя и 24 350 тенге госпошлины.

На этапе апелляции стороны впервые пошли на диалог и достигли компромисса. Истец отказалась от первоначальных требований, а ответчик согласился в течение двух недель выплатить ей 200 000 тенге «в счет оставшихся у него вещей».

Апелляционная коллегия утвердила медиативное соглашение и прекратила производство по делу. Уплаченная ранее госпошлина будет возвращена истице из бюджета.

Определение вступило в законную силу.

Ранее в Правительстве для граждан разъяснили новые правила расторжения брака.

Также в Казахстане утверждена стоимость развода в особых случаях.