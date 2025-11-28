РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свадебные подарки в Шымкенте пришлось делить через суд

    Необычный имущественный спор дошел до апелляционной инстанции. Бывшие супруги несколько месяцев не могли решить, кому принадлежат вещи, подаренные в день свадьбы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    развод
    Фото: freepik

    По материалам дела, женщина обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего супруга стоимость подарков — 2 435 000 тенге. Она настаивала, что они предназначались лично ей.

    Ответчик иск не признал, однако специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних удовлетворил требования истца. Дело рассматривалось в этой инстанции из-за наличия у пары малолетних детей.

    Суд обязал мужчину выплатить полную стоимость подарков, а также компенсировать 100 000 тенге расходов на представителя и 24 350 тенге госпошлины.

    На этапе апелляции стороны впервые пошли на диалог и достигли компромисса. Истец отказалась от первоначальных требований, а ответчик согласился в течение двух недель выплатить ей 200 000 тенге «в счет оставшихся у него вещей».

    Апелляционная коллегия утвердила медиативное соглашение и прекратила производство по делу. Уплаченная ранее госпошлина будет возвращена истице из бюджета.

    Определение вступило в законную силу.

    Ранее в Правительстве для граждан разъяснили новые правила расторжения брака.

    Также в Казахстане утверждена стоимость развода в особых случаях.

    Теги:
    Регионы Казахстана Раздел имущества Шымкент Имущество Развод
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают