Названа стоимость развода в особых случаях в Казахстане

Речь идет о государственной регистрации расторжения брака на следующих основаниях: при решении суда о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.

Также это относится и к случаям, когда есть постановление органа уголовного преследования об объявлении супруга в международный розыск, при условии его нахождения в розыске не менее трех лет со дня санкционирования данного постановления судом.

Согласно новому приказу заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития, стоимость такой услуги будет составлять 345 тенге без НДС или 386,4 тенге с НДС.

Ранее в Правительстве для граждан разъяснили новые правила расторжения брака.