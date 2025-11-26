РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:15, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Названа стоимость развода в особых случаях в Казахстане

    В Казахстане утвердили стоимость услуги по регистрации расторжения брака в некоторых случаях. Соответствующий приказ вступит в силу с 6 декабря, передает агентство Kazinform.

    развод, семья
    Фото: DALL-E

    Речь идет о государственной регистрации расторжения брака на следующих основаниях: при решении суда о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.

    Также это относится и к случаям, когда есть постановление органа уголовного преследования об объявлении супруга в международный розыск, при условии его нахождения в розыске не менее трех лет со дня санкционирования данного постановления судом.

    Согласно новому приказу заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития, стоимость такой услуги будет составлять 345 тенге без НДС или 386,4 тенге с НДС.

    Ранее в Правительстве для граждан разъяснили новые правила расторжения брака. 

    Теги:
    Семья Брак Развод
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
