Свадьбу на 300 человек выявили в Сарыагаше

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Свадьбу на 300 человек выявили в городе Сарыагаше Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В тойхане «Каусар холл», расположенной в городе Сарыагаше Туркестанской области, с начала введения карантинных ограничений неоднократно выявлялись нарушения постановлений главного государственного санитарного врача в части проведения семейных торжеств.

Так, 28 января сотрудниками городской мобильной группы в ходе внеплановой проверки в очередной раз было установлено, что в заведении проводится свадьба на 300 человек.В отношении ИП Байгазиевой в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 5 июля 2020 года № МЗ-78/2020 «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий» возбуждено дело об административном правонарушении, наложен штраф в размере 230 МРП.Сотрудниками управления санитарно-эпидемиологического контроля готовится иск в экономический суд по приостановлению работы заведения.