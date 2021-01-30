РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:10, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Свадьбу на 300 человек выявили в Сарыагаше

    None
    None
    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Свадьбу на 300 человек выявили в городе Сарыагаше Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В тойхане «Каусар холл», расположенной в городе Сарыагаше Туркестанской области, с начала введения карантинных ограничений неоднократно выявлялись нарушения постановлений главного государственного санитарного врача в части проведения семейных торжеств.

    Так, 28 января сотрудниками городской мобильной группы в ходе внеплановой проверки в очередной раз было установлено, что в заведении проводится свадьба на 300 человек.
    В отношении ИП Байгазиевой в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 5 июля 2020 года № МЗ-78/2020 «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий» возбуждено дело об административном правонарушении, наложен штраф в размере 230 МРП.
    Сотрудниками управления санитарно-эпидемиологического контроля готовится иск в экономический суд по приостановлению работы заведения.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Туркестанская область Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!