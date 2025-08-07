Сутки не могут потушить пожар на двух заводах в Бразилии
Во вторник в северо-западном городе Манаус в Бразилии произошел крупный пожар на территории двух автомобильных заводов. Пламя не утихает уже более 20 часов и до сих пор не поддается контролю, передает Kazinform со ссылкой на SBT News.
Крупный пожар охватил два завода в промышленном районе Манауса. Пострадала беременная женщина, пытавшаяся спастись от огня. Небо над городом окутано черным дымом.
На тушение пожара мобилизованы сотни пожарных. Но присутствие на территории предприятий легковоспламеняющихся материалов, таких как краска и растворители, затрудняет их работу.
Причина пожара пока неизвестна. По предварительной версии, это может быть связано с коротким замыканием.
Ранее мы писали, что крупный пожар произошел на территории молочного комбината в Уральске.