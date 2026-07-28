Супруг виновницы смертельного ДТП в Кокшетау ушел от ответственности по амнистии

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, уголовное дело в отношении владельца транспортного средства было выделено в отдельное производство и расследовалось по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

— По результатам досудебного расследования принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан — в связи с применением акта амнистии, — пояснили в ведомстве.

Напомним, смертельное ДТП произошло 9 мая в одном из дворов микрорайона Сарыарка города Кокшетау. При въезде во двор автомобиль сбил пешехода, который шел сбоку, после чего проехал по нему. За рулем находилась супруга владельца автомобиля, не имевшая водительских прав.

Позже Кокшетауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы областного центра по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 345 УК РК).

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании ч. 1 ст. 74 УК РК отбывание наказания отсрочено на три года в связи с наличием у осужденной двух малолетних детей.

Уголовное дело по факту допуска владельцем транспортного средства к управлению автомобилем лица, не имеющего права управления транспортными средствами, было выделено в отдельное производство.