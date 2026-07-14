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    Супермаркет в Жамбылской области лишили лицензии и оштрафовали на 3 млн тенге

    В торговой точке обнаружили алкогольную продукцию в период, когда действие разрешительного документа было приостановлено, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

    Супермаркет в Жамбылской области лишили лицензии и оштрафовали на 3 млн тенге
    Фото: freepik.com

    В Байзакском районе усилили контроль за оборотом спиртного в рамках инициативы «Алкогольсіз ауыл». Рейды и проверки проводят параллельно с отказом от продажи алкоголя в отдельных населенных пунктах.

    Одним из нарушителей оказался крупный супермаркет. В феврале 2026 года суд признал его виновным в реализации алкогольной продукции в запрещенное время суток.

    Тогда предприятию назначили штраф в размере 432 тысяч тенге, а действие лицензии приостановили на один месяц.

    Однако в период действия ограничения в торговой точке вновь обнаружили алкогольную продукцию. После акта прокурорского реагирования предприятие привлекли к ответственности по части 7 статьи 282 КоАП.

    На этот раз сумма штрафа превысила 3 млн тенге. Кроме того, супермаркет лишили лицензии на реализацию алкогольной продукции.

    Всего за нарушения законодательства в этой сфере по статье 200 КоАП к административной ответственности привлекли 25 лиц.

    В селах Абай, Базарбай и Байзак продажу алкоголя полностью прекратили при поддержке аксакалов и местных жителей.

    По информации прокуратуры, принятые меры позволили снизить число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 73,4%.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области выявили 74 факта ночной продажи алкоголя.

    В Туркестанской области 88 сел отказались от продажи алкоголя.

    Штрафы Алкоголь Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор