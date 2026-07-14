Супермаркет в Жамбылской области лишили лицензии и оштрафовали на 3 млн тенге

В торговой точке обнаружили алкогольную продукцию в период, когда действие разрешительного документа было приостановлено, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

В Байзакском районе усилили контроль за оборотом спиртного в рамках инициативы «Алкогольсіз ауыл». Рейды и проверки проводят параллельно с отказом от продажи алкоголя в отдельных населенных пунктах.

Одним из нарушителей оказался крупный супермаркет. В феврале 2026 года суд признал его виновным в реализации алкогольной продукции в запрещенное время суток.

Тогда предприятию назначили штраф в размере 432 тысяч тенге, а действие лицензии приостановили на один месяц.

Однако в период действия ограничения в торговой точке вновь обнаружили алкогольную продукцию. После акта прокурорского реагирования предприятие привлекли к ответственности по части 7 статьи 282 КоАП.

На этот раз сумма штрафа превысила 3 млн тенге. Кроме того, супермаркет лишили лицензии на реализацию алкогольной продукции.

Всего за нарушения законодательства в этой сфере по статье 200 КоАП к административной ответственности привлекли 25 лиц.

В селах Абай, Базарбай и Байзак продажу алкоголя полностью прекратили при поддержке аксакалов и местных жителей.

По информации прокуратуры, принятые меры позволили снизить число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 73,4%.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области выявили 74 факта ночной продажи алкоголя.

В Туркестанской области 88 сел отказались от продажи алкоголя.