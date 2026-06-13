74 факта ночной продажи алкоголя выявили в Алматинской области

Прокуратура Илийского района продолжает координировать работу по выявлению торговых точек, реализующих алкогольную продукцию в ночное время, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как напомнили в прокуратуре, реализация крепких алкогольных напитков после 21:00 запрещена. Несмотря на это, за полгода в районе выявлено 74 факта ночной продажи алкоголя. Виновные лица привлечены к предусмотренной законом ответственности.

В надзорном органе отметили, что принимаемые меры уже дают положительные результаты. Если ранее во время рейдов выявлялось до 10 нарушений, то сейчас их количество сократилось до 1-2 случаев.

Эффективность проводимой работы отмечают и жители населенных пунктов.

Ранее сообщалось о том, что 24 села отказались от алкоголя в Костанайской области.