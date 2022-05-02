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Супермаркет горел в Алматы
2 Мая 2022 14:32
Супермаркет горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 50 человек тушили горящую кровлю двухэтажного супермаркета по проспекту Суюнбая в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что 2 мая в 10:32 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу на сообщение о пожаре по проспекту Суюнбая, 419а Турксибского района.

«По прибытии через 7 минут первых пожарных расчетов обнаружено горение открытым пламенем второго этажа и кровли двухэтажного супермаркета «Huseinoff». Незамедлительно звеньями газодымозащитной службы проведена разведка на наличие людей, введены пожарные стволы. Развернута работа штаба, задействовано более 50 сотрудников и 15 единиц техники, в том числе две пожарные автолестницы АЛ- 32. Пожар локализован за 28 минут, ликвидирован в 11:22», - уточнил заместитель ГУ «СП и АСР» Вадим Кравцов.

Принятыми мерами удалось отстоять квартиры на втором этаже, не допустить распространения пожара по всей кровле, а также отстоять от огня первый этаж с торговыми помещениями магазина. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Сообщается, что в майские праздничные дни личный состав переведен на усиленный режим несения службы.


Автор:
Корреспондент
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