Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года
Сборная Испании считается главным претендентом на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года. К такому выводу пришел суперкомпьютер Opta, который смоделировал исход турнира 10 тысяч раз, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отметим, что в этом году на Чемпионате мира примут участие рекордное число стран — всего 48 сборных сыграют 104 матча в США, Канаде и Мексике. Это делает прогнозирование более сложным, чем когда-либо, отмечают аналитики.
Тройка претендентов на титул
При расчете вероятностей аналитики Opta учитывали уровень команд, результаты последних матчей и прошлых лет. По итогам моделирования сборная Испания выиграла 16,1% симуляций, став главным фаворитом турнира. Кроме того, испанцы оказались единственной командой, чьи шансы на выход в четвертьфинал превысили 50%. Вероятность ее выхода в полуфинал оценили в 39%.
Действующие чемпионы Европы подходят к турниру с одним из самых конкурентоспособных составов. В команде выступают такие игроки, как Ламин Ямаль, Родри, Педри и Нико Уильямс.
Второе место в рейтинге фаворитов заняла сборная Франции с вероятностью победы 13%. Команда под руководством Дидье Дешама дважды подряд доходила до финала чемпионатов мира — в 2018 и 2022 годах. Лидером команды остается капитан Киллиан Мбаппе.
Третьим претендентом на титул Opta считает сборную Англии. Ее шансы на победу оцениваются в 11,2%. Под руководством Томаса Тухеля англичане уверенно прошли отборочный турнир, выиграв все восемь матчей и не пропустив ни одного мяча. В составе сборной выступают Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Деклан Райс и Букайо Сака.
Кто вошел в список фаворитов
Действующий чемпион мира — сборная Аргентина — занимает четвертое место среди фаворитов. Opta оценивает вероятность сохранения титула в 10,4%. Для капитана команды Лионеля Месси чемпионат мира может стать последним в карьере. Вместе с ним за Аргентину сыграют Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Энсо Фернандес. Действующие чемпионы мира попытаются стать первой сборной со времен Бразилии 1962 года, сумевшей сохранить титул.
В число претендентов на титул также вошли сборные Португалии (7%), Бразилии (6,6%) и Германии (5,1%).
Отметим, что сборная Португалия подходит к турниру в статусе победителя Лиги наций UEFA. Для Криштиану Роналду предстоящий чемпионат мира может стать шестым в карьере — такого достижения ранее не удавалось ни одному игроку.
Также известно, что сборная Бразилия начинает новый этап под руководством Карла Анчелотти.
Германия, в свою очередь, рассчитывает вернуться в число сильнейших после неудачных выступлений на крупных турнирах в последние годы.
Что показывают прогнозы Polymarket
Похожие результаты показывает и крупнейшая платформа прогнозов Polymarket.
По данным платформы, главным фаворитом чемпионата считается сборная Франция с вероятностью победы 17,1%. Далее следуют Испания (16,4%) и Англия (11,2%).
Шансы Португалия оцениваются в 9,6%, Аргентина получила 9%, а Бразилия — 8%. Далее расположились Германия (6%), Нидерланды (4%), Норвегия (3%) и Бельгия (2%).
На кого еще стоит обратить внимание
Помимо признанных фаворитов, аналитики выделяют несколько сборных, способных далеко пройти по турнирной сетке.
Шансы Нидерланды и Норвегии на победу оцениваются примерно в 3,5%. Норвежцы подходят к турниру в хорошей форме во главе с нападающим Эрлингом Холанном, который забил 16 мячей в отборочном цикле.
Сборная Марокко, ставшая главным открытием чемпионата мира в Катаре дойдя до полуфинала, остается сильнейшей командой Африки по рейтингу.
В число потенциальных фаворитов эксперты включают и Колумбию, дошедшую до финала Кубка Америки-2024.
Ранее сообщалось о 15 молодых игроках, которые могут стать главными открытиями чемпионата мира.
Напомним, чемпионат мира 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Матчи турнира состоятся с 11 июня по 19 июля в 16 городах.
Мундиаль станет самым масштабным в истории FIFA, поскольку в групповом этапе впервые сыграют 48 сборных.
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