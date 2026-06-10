Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года

Сборная Испании считается главным претендентом на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года. К такому выводу пришел суперкомпьютер Opta, который смоделировал исход турнира 10 тысяч раз, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отметим, что в этом году на Чемпионате мира примут участие рекордное число стран — всего 48 сборных сыграют 104 матча в США, Канаде и Мексике. Это делает прогнозирование более сложным, чем когда-либо, отмечают аналитики.

Тройка претендентов на титул

При расчете вероятностей аналитики Opta учитывали уровень команд, результаты последних матчей и прошлых лет. По итогам моделирования сборная Испания выиграла 16,1% симуляций, став главным фаворитом турнира. Кроме того, испанцы оказались единственной командой, чьи шансы на выход в четвертьфинал превысили 50%. Вероятность ее выхода в полуфинал оценили в 39%.

Действующие чемпионы Европы подходят к турниру с одним из самых конкурентоспособных составов. В команде выступают такие игроки, как Ламин Ямаль, Родри, Педри и Нико Уильямс.

Второе место в рейтинге фаворитов заняла сборная Франции с вероятностью победы 13%. Команда под руководством Дидье Дешама дважды подряд доходила до финала чемпионатов мира — в 2018 и 2022 годах. Лидером команды остается капитан Киллиан Мбаппе.

Третьим претендентом на титул Opta считает сборную Англии. Ее шансы на победу оцениваются в 11,2%. Под руководством Томаса Тухеля англичане уверенно прошли отборочный турнир, выиграв все восемь матчей и не пропустив ни одного мяча. В составе сборной выступают Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Деклан Райс и Букайо Сака.

Кто вошел в список фаворитов

Действующий чемпион мира — сборная Аргентина — занимает четвертое место среди фаворитов. Opta оценивает вероятность сохранения титула в 10,4%. Для капитана команды Лионеля Месси чемпионат мира может стать последним в карьере. Вместе с ним за Аргентину сыграют Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Энсо Фернандес. Действующие чемпионы мира попытаются стать первой сборной со времен Бразилии 1962 года, сумевшей сохранить титул.

В число претендентов на титул также вошли сборные Португалии (7%), Бразилии (6,6%) и Германии (5,1%).

Отметим, что сборная Португалия подходит к турниру в статусе победителя Лиги наций UEFA. Для Криштиану Роналду предстоящий чемпионат мира может стать шестым в карьере — такого достижения ранее не удавалось ни одному игроку.

Также известно, что сборная Бразилия начинает новый этап под руководством Карла Анчелотти.

Германия, в свою очередь, рассчитывает вернуться в число сильнейших после неудачных выступлений на крупных турнирах в последние годы.

Что показывают прогнозы Polymarket

Похожие результаты показывает и крупнейшая платформа прогнозов Polymarket.

По данным платформы, главным фаворитом чемпионата считается сборная Франция с вероятностью победы 17,1%. Далее следуют Испания (16,4%) и Англия (11,2%).

Шансы Португалия оцениваются в 9,6%, Аргентина получила 9%, а Бразилия — 8%. Далее расположились Германия (6%), Нидерланды (4%), Норвегия (3%) и Бельгия (2%).

На кого еще стоит обратить внимание

Помимо признанных фаворитов, аналитики выделяют несколько сборных, способных далеко пройти по турнирной сетке.

Шансы Нидерланды и Норвегии на победу оцениваются примерно в 3,5%. Норвежцы подходят к турниру в хорошей форме во главе с нападающим Эрлингом Холанном, который забил 16 мячей в отборочном цикле.

Сборная Марокко, ставшая главным открытием чемпионата мира в Катаре дойдя до полуфинала, остается сильнейшей командой Африки по рейтингу.

В число потенциальных фаворитов эксперты включают и Колумбию, дошедшую до финала Кубка Америки-2024.

Ранее сообщалось о 15 молодых игроках, которые могут стать главными открытиями чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Матчи турнира состоятся с 11 июня по 19 июля в 16 городах.

Мундиаль станет самым масштабным в истории FIFA, поскольку в групповом этапе впервые сыграют 48 сборных.

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О том, где в Казахстане смотреть матчи чемпионата мира по футболу-2026 — читайте здесь.