Топ-15 молодых звезд, за которыми стоит следить на Чемпионате мира по футболу - 2026

ЧМ-2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, представит миру новое поколение футбольных звезд, передает корреспондент агентства Kazinform.

Хотя основное внимание будет приковано к уже состоявшимся спортсменам, несколько молодых талантов уже доказали, что способны влиять на исход важнейших матчей — как на клубном уровне, так и в составе национальных сборных. Английская редакция Kazinform подготовила рейтинг 15 восходящих игроков, которые могут стать главными открытиями турнира в Северной Америке.

1. Ламин Ямаль (Испания)

Несмотря на юный возраст, Ямаль уже стал одним из самых опасных атакующих игроков сборной Испании. Вингер «Барселоны» известен своей взрывной скоростью, великолепным контролем мяча и способностью создавать моменты практически из ничего. После яркого выступления на Евро-2024 он подходит к чемпионату мира в статусе одного из главных претендентов на награду лучшему молодому игроку турнира и даже на звание лучшего футболиста чемпионата.

2. Арда Гюлер (Турция)

Плеймейкер мадридского «Реала» считается будущей суперзвездой турецкого футбола. Гюлер обладает выдающейся техникой, отличным видением поля и мощным дальним ударом. Его креативность и смелый атакующий стиль уже сделали его одним из самых перспективных молодых полузащитников Европы.

3. Эндрик (Бразилия)

Эндрик остается одним из самых обсуждаемых молодых нападающих мирового футбола. Мощный, прямолинейный и очень техничный форвард способен решать судьбу матчей благодаря индивидуальному мастерству. После непростого периода в мадридском «Реале» он восстановил форму во время аренды в «Лионе», вернув уверенность и голевое чутьё. Перед турниром Эндрик считается одним из самых опасных молодых атакующих игроков Бразилии и, как ожидается, сыграет важную роль в составе «Селесао».

4. Уоррен Заир-Эмери (Франция)

Несмотря на то что ему всего 20 лет, Заир-Эмери уже обладает серьезным опытом выступлений за ПСЖ и сборную Франции. Полузащитник известен своей физической мощью, тактической универсальностью и умением одинаково эффективно действовать как в обороне, так и в атаке.

5. Александр Павлович (Германия)

В Германии надеются, что Павлович станет преемником Тони Крооса в центре поля. Игрок «Баварии» впечатляет диапазоном передач, хладнокровием и дисциплиной в обороне. Его уверенные выступления в важных матчах укрепили его позиции в национальной команде.

6. Хави Симонс (Нидерланды)

Симонс считается одним из самых креативных молодых игроков Нидерландов. Атакующий полузащитник выделяется дриблингом, видением поля и способностью вскрывать оборону соперников за счёт быстрых перемещений и точных передач. Его яркий стиль игры и уверенность сделали его любимцем болельщиков.

7. Флориан Вирц (Германия)

Вирц уже вырос в одного из лучших атакующих полузащитников Европы. Игрок «Ливерпуля» сочетает футбольный интеллект, креативность и умение забивать важные голы. Германия будет во многом рассчитывать на его созидательные способности.

8. Джамал Мусиала (Германия)

Дриблинг и маневренность Мусиалы делают его одним из самых сложных соперников в ситуациях один на один. Атакующий игрок «Баварии» уже является ключевой фигурой сборной Германии и, как ожидается, станет главным организатором атак команды на чемпионате мира.

9. Алехандро Гарначо (Аргентина)

Гарначо стал одним из самых ярких молодых атакующих игроков Аргентины благодаря скорости, агрессивности и бесстрашному стилю игры. Вингер «Челси» способен растягивать оборону соперников и создавать опасные моменты за счёт своей прямолинейности.

10. Педри (Испания)

Педри остаётся сердцем полузащиты сборной Испании. Игрок «Барселоны» восхищает футбольным интеллектом, контролем мяча и умением задавать темп игры. Несмотря на молодость, он уже демонстрирует зрелость и лидерские качества.

11. Гави (Испания)

Гави быстро стал одним из ключевых молодых полузащитников Испании благодаря интеллекту, технике и неиссякаемой энергии. Игрок «Барселоны» сочетает креативность с жёсткостью в единоборствах и уже имеет ценный опыт участия в крупных международных турнирах. На чемпионате мира 2026 года он должен сыграть важную роль в центре поля испанской сборной.

12. Дезире Дуэ (Франция)

Дуэ стремительно превратился в одного из самых ярких молодых атакующих игроков Франции. Нападающий ПСЖ сочетает креативность с отличной реализацией моментов и способен эффективно действовать на нескольких позициях в атаке. Его уверенность в игре один на один и хладнокровие перед воротами делают его серьёзной угрозой для защитников.

13. Жоау Невеш (Португалия)

Полузащита Португалии считается одной из сильнейших в мире, и Жоау Невеш уже стал её важной частью. Хавбек ПСЖ ценится за тактическое мышление, точность передач и огромный объём работы. Несмотря на возраст, он играет с опытом настоящего ветерана.

14. Эстевао (Бразилия)

Эстевао называют одним из будущих лидеров бразильского футбола. Вингер впечатляет болельщиков своей техникой, скоростью и футбольной фантазией. Он легко обыгрывает соперников и уже доказал способность забивать и отдавать результативные передачи на самом высоком уровне. Если он подойдёт к турниру без травм, то может стать одним из главных открытий чемпионата мира.

15. Дин Хейсен (Испания)

Молодой защитник мадридского «Реала» быстро адаптировался к футболу элитного уровня благодаря элегантному стилю игры и уверенности в обороне. Он комфортно чувствует себя с мячом и способен эффективно начинать атаки своей команды. Его универсальность и зрелость могут сделать его важным игроком сборной Испании на чемпионате мира.

Чемпионат мира 2026 года станет для многих из этих футболистов первым в карьере. Именно на этом турнире новое поколение талантов может окончательно заявить о себе и превратиться в мировых суперзвезд.

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