Где в Казахстане смотреть матчи чемпионата мира по футболу-2026

Стадо известно, через какие платформы будут транслироваться на территории Казахстана матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как и в случае с трансляцией Олимпийских игр, право на показ матчей чемпионата мира по футболу на территории той или иной страны приобретает только один вещатель.

В случае с мировым футбольным первенством 2026 года, которое пройдет с 11 июня по 19 июля, права на трансляцию матчей на территории Казахстана приобрела телерадиокорпорация «Казахстан».

Казахстанские болельщики смогут смотреть матчи мундиаля в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Кроме того, онлайн-трансляции на территории Казахстана будут доступны на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также в мобильном приложении Qazaqstan.tv и на платформе birge.tv.

При этом смотреть легально матчи ЧМ по футболу на других платформах в Казахстане будет невозможно и запрещено.

— Телевизионные права на показ матчей XXIII чемпионата мира по футболу на территории РК принадлежат исключительно республиканской телерадиокорпорации «Казахстан». В связи с этим трансляции и распространение матчей посредством других СМИ и платформ в Казахстане запрещены. Показы футбольных матчей в государственных и частных организациях любого формата, где предусматривается вещание спортивных мероприятий должно осуществляться только через эфир телеканалов Qazaqstan и Qazsport, — заявили в ТРК «Казахстан».

Помимо прямых трансляций, в эфир телеканалов Qazaqstan и Qazsport будут выходить предматчевые студии, где эксперты обсудят предстоящие игры, ключевые события турнира и итоги матчей. С 11 июня съемочные группы телерадиокорпорации «Казахстан» будут работать непосредственно на месте событий: готовить специальные репортажи, сюжеты и прямые включения.

Напомним, что впервые в истории чемпионат мира пройдет сразу в трех странах. Футбольный турнир примут 16 городов США, Канады и Мексики. Также впервые в соревновании примут участие 48 сборных. В рамках турнира состоится 104 матча.

Отметим, что иностранным футбольным болельщикам не нужно будет платить за въезд в США.