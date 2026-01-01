«Супергрипп» атакует США: Число заболевших растет по всей стране

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 20 декабря заболеваемость гриппом находилось на «высоком» или «очень высоком» уровне в 32 штатах, по сравнению с 17 штатами неделей ранее. С октября заболели по меньшей мере 7,5 млн человек.

Число госпитализаций удвоилось за одну неделю, увеличившись до 19053 случаев, по сравнению с 9944 неделей ранее. Умерло около 3100 человек от гриппа. Число детских смертей выросло до пяти.

По словам врачей, они ожидают рост заболеваемости гриппом как минимум в ближайшие несколько недель, а спад болезни наступит не раньше конца января или февраля следующего года.

Среди новых штатов, сообщивших о высоком уровне заболеваемости гриппом стали Калифорния, Невада, Миссури, Арканзас, Алабама и Флорида.

Несколько штатов, которые уже входили в категорию «очень высоких» являются Нью-Йорк, Нью-Джерси, Южная Каролина, Луизиана и Колорадо.

В настоящее время доминирующим штаммом является вирус гриппы А, а именно быстро распространяющийся мутировавший штамм H3N2, который вызывает более тяжелое течение болезни, что может объяснить внезапный рост числа госпитализаций.

Ранее сообщалось, что новый штамм опасного вируса обнаружен в Великобритании.